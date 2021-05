V New Yorku vznikl nový ostrov! Místní si pochvalují úžasný park

Město New York se pyšní novým ostrovem. Oáza klidu ale nevznikla sama od sebe. Je postavena na betonových pilířích a některé jsou původní. Práce na ní začaly už v roce 2014. Během prvních dní od otevření stihly ostrov u spodní části Manhattanu navštívit už stovky lidí.

Stromy, lavičky a relaxace na zelené trávě. Vypadá to, že si obyvatelé New Yorku užívají slunné odpoledne v jednom z tamních parků. Tento je ale tak trochu zvláštní, vznikl na novém, uměle vybudovaném ostrově Little Island.

"Náš amfiteátr směřuje k řece Hudson. Myslím, že jde o jedno z nejlepších nových míst v New Yorku, odkud můžete sledovat západ slunce. Je to veřejné místo, takže lidé sem můžou přijít kdykoliv a výhled si užít," popsala ředitelka ostrova Trish Santiniová.

Některé z pilířů, na nichž vznikl, jsou původní, desítky let staré a dříve na nich stávalo molo číslo 54. Právě na něj vystoupili v roce 1912 lidé, kteří přežili potopení legendárního Titanicu. Práce na výstavbě ostrova zabraly více než sedm let. Místní si ho nemůžou vynachválit.

"Je úplně nádherný a hezky zkonstruovaný. Vypadá to na něm skvěle. Je to krásné místo na návštěvu pro místní i pro turisty," shrnula obyvatelka New Yorku Judi Jupiterová.

"Prošli jsme se kolem, abychom si ho prohlédli. Je odsud krásný výhled. A také se mi líbí pojízdné občerstvení. Mají dobré jídlo. Dali jsme si snídani a odpočívali jsme," uvedla další obyvatelka New Yorku Melissa Ballantyneová.

Nový ostrůvek je součástí velkého projektu, jehož cílem je modernizace celého západního Manhattanu. Tu financuje americký mediální magnát Barry Diller, který do revitalizace značné části New Yorku investoval téměř pět a půl bilionu korun. Spolu se svou manželkou, módní návrhářkou Diane von Furstenberg, se navíc zavázali, že v příštích minimálně dvaceti letech budou platit vše spojené s údržbou ostrova.