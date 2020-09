U pláže se hemžilo hejno žraloků, nedávno poblíž zabili člověka!

Autorem děsivého videa je Max Hinton. "Bylo to asi půl kilometru od pobřeží, naprosto mě zaskočilo, kolik žraloků se tam shromáždilo a jak blízko u pláže se pohybovali," popsal mladý Australan.

Mořské predátory přilákal koš s návnadou v podobě mrvých ryb. Ty úřady podél pobřeží rozmísťují, aby odradily žraloky od toho, aby se přibližovali ještě blíž k pobřeží a potenciálně k lidem.

Hinton navíc ve čtvrtek natočené video pořídil poblíž pláže Burleigh Heads, která je na zmíněném Zlatém pobřeží jednou z nejpopulárnějších.

Hemžení nejméně desítky nebezpečných mořských dravců přitom dron natočil jen necelé dva týdny poté, co 15 kilometrů odtud zahynul po napadení žralokem šestačtyřicetiletý Nick Slater, píše britský Daily Mail.

Video of sharks swimming off one of the Gold Coast's most popular beaches has emerged, just over a week after the fatal attack at Coolangatta. #9Newshttps://t.co/5MnFLSKN0k