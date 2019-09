U pobřeží USA se převrátila nákladní loď! Čtyři lidé v ní zůstali uvězněni

Jihokorejská nákladní loď Golden Ray zakotvila u pobřeží Georgie v USA v neděli ráno. Loď se začala pomalu naklánět a posádka vyslala nouzový signál. Na místo vyrazila také americká pobřežní hlídka, informovalo CNN.

Záchranáři z moře dostali dvacet lidí ze čtyřiadvaceti. Všichni se z lodi dostali na člunech nebo se spustili po požárních tyčích. Čtyři lidé však zůstali uvězněni na lodi a záchranáři se je budou snažit dostat ven.

Vstup do lodi jim však komplikuje oheň, který vypukl. "Když se začal objevovat kouř a plameny, naše posádky společně s těžkým záchranným týmem v okrese Glynn vyhodnotily, že je situace příliš riskantní na to, aby se dále dostali do plavidla," řekl velitel hlídky John Reed.

Národní rada pro bezpečnost dopravy záhajila vyšetřování příčiny nehody. Mezinárodní námořní středisko poskytlo posádce oblečení i jídlo. Dále dostala i hygienické potřeby. Nákladní lod směřovala do Baltimoru v Marylandu, kam měla dorazit v pondělí. Převážela automobily.