U požáru jsme byli za 10 minut, tvrdí hasiči! Nic jsme nepodcenili

Hasiči v Paříži se k hořící katedrále Notre-Dame dostali za méně než 10 minut. Vyvrátili tak nařčení, že by na místo přijeli pozdě. Katedrála prý totální destrukci unikla jen o několik desítek minut. Pokud by prý hasiči nezasáhli včas, oheň by přeskočil i na dvě čelní věže gotického chrámu. Ty by se pak mohly následně zřítit.