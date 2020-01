U pražského kluziště se lidé nevyspí, budí je hluk z agregátu!

Milovníci ledních sportů jásají, lidé s hlučným agregátem pod okny se bouří. Problémem je kluziště v areálu ZŠ a MŠ Na Smetance, ve kterém je agregát přímo u vstupu, tady pod okny domů a kvůli teplému počasí musí nepřetržitě chladit ledovou plochu. Obyvatelé z okolí proto udeřili na ministerstvo životního prostředí i hygienickou stanici. Areál má být totiž k dispozici až do 23. února.

"O problému víme, kontaktoval nás obyvatel bydlící v ulici Na Smetance. Hygienická stanice hlavního města Prahy měření hluku neprovádí, lze jej objednat u Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Měření hluku zatím nebylo provedeno, podle subjektivního hodnocení není hladina hluku neúnosná, jen obtěžující. Zřízení předmětného kluziště nepodléhalo našemu schválení,“ řekl tiskový mluvčí HSHMP Zbyněk Boublík.

Subjektivní kontrola ale proběhla v denní dobu, kdy agregát mohl být zapnutý i na půl výkonu a tak hluk nemusel být příliš hlasitý. Kluziště v areálu školy je otevřené úplně poprvé. Řešení problému s hlukem se tedy za provozu hledá jen těžko.

Kluziště totiž nebývají přímo v zástavbě, tím pádem hučení agregátu nikomu nevadí. "Pokud bude 15 stupňů, tak agregát být zapnutý musí, jinak bychom neměli kluziště ale plavecký stadion, tím pádem by se tu těžko dalo bruslit,“ vysvětlil provozovatel kluziště Jan Havlíček.



Lidé poblíž kluziště ale zase nemohou v noci spát, budí je monotonní hluk agregátu. Ten je totiž nepřetržitě zapnutý celou noc. "My tento problém řešíme už od vzniku kluziště, tedy od začátku prosince. První jsme vyzývali obor životního prostředí Prahy 2 a poté se zapojil i pan místostarosta.

Protože problém neustával podali jsme stížnost na krajskou hygienickou stanici. Hranice pro hluk po 22.hodině večer by podle zákona měla být 40 decibelů a my jsme si amatérsky naměřili až 60 decibelů u nás v ložnici. Okna totiž máme přímo naproti kluziště,“ popsala paní Kateřina, obyvatelka Prahy 2.



Provozovatel slíbil do 10.ledna postavení protihlukové zástěny, to ale nemusí problém úplně vyřešit. Pomohly by i mrznoucí noční teploty, díky kterým by nemusel být agregát přes noc zapnutý. Řešením je i zasílání stížností na městskou část Prahy 2, která tento pozemek pronajímá. Ta by poté mohla předčasně ukončit provoz kluziště.

Provozovatel už teď vymýšlí řešení na příští rok, kdy by se rád vyvaroval všem problémům, které letos nastaly. "Kdybychom kluziště od městské části Prahy 2 vysoutěžili i v příštím roce, budeme se snažit umístit agregát na jiné místo tak, aby byl co nejvzdálenější od oken domů a zároveň byl krytý přímo kluzištěm,“ doplnil provozovatel.