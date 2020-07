U přijímaček fixloval, je sociopat a lhář. Neteř Trumpa v knize nešetří

Kniha Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak má rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže světa), ještě nevyšla a už rozpoutala obrovský rozruch.

Výtisky totiž už dostala americká média, která z titulu obsáhle citují. Mary Trumpová píše, že pýcha a ignorantství jejího strýce ohrožují Spojené státy, proto prý "už nemohla zůstat potichu."

Prezidentova neteř, která je klinickou psycholožkou, nijak nezastírá, že v rodině koluje spousta zlé krve. "Donald, vedený příkladem mého dědečka a s tichou podporou svých sourozenců, zničil mého otce. Nedovolím, aby totéž provedl s naší zemí," cituje z knihy americká CNN. Otec Trumpové Freddy zemřel po boji s alkoholismem.

Mary Trumpová tvrdí, že za to, jak se její strýc chová, může z velké části tvrdá výchova, které současného amerického prezidenta podrobil jeho otec, Maryin dědeček.

Trump je podle neteře sociopat na úrovni tříletého dítěte, který prý ví, že nikdy nebyl milovaný. "Jeho ego je velice křehké a je potřeba ho neustále živit, protože Donald si uvědomuje, že není tím, za koho se vydává," sepsula strýce Trumpová.

Dokonce tvrdí, že šéf Bílého domu podváděl při přijímačkách na univerzitu. Prý si moc dobře uvědomoval, že má špatné známky a tak zaplatil chytřejšímu známému, aby testy udělal za něj.

Tisková mluvčí Bílého domu Sarah Matthewsová na to konto vzkázala, že toto obvinění je "absurdní a naprosto smyšlené."