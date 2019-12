U Sydney zuří obří požáry! Jsou tak velké, že nejdou uhasit

"Nemůžeme požáry zastavit, budou hořet, dokud se podmínky neusnadní, a pak se je pokusíme lokalizovat,“ řekli hasiči. Teploty se v oblasti šplhají až ke 40 stupňům. Situace je velice vážná – pokud byste například cestovali mezi Hawkesbury a Singletonem, projížděli byste jen kolem požárů. Trasa má přitom 60 kilometrů.

Oblastí se také šíří silný kouř. Lidé si stěžují na dýchací potíže a astma. Hasiči varují obyvatele, aby opustili své domovy, pokud se k nim požár přiblíží. "Očekává se, že se rozšíří dál na východ, kde jsou bohužel více obydlené oblasti a vesnice," oznámili hasiči.

Rychlému šíření plamenů podle hasičů pomáhá silný vítr. "Potřebujeme déšť, abychom požár zastavili. To je opravdu to jediné, co pomůže," řekla hasičská služba z Nového Jižního Walesu. "Bude to trvat mnoho týdnů, než se to podaří," dodala.

Rozsáhlé požáry už sužují Austrálii od října. Požáry zabily šest lidí a zničily přes 700 stavení. Hoří také ve státech Viktorie, Jižní Austrálie a Queensland.