U Teheránu se zřítilo letadlo Boeing 737, zemřelo nejméně 170 lidí!

Letadlo havarovalo krátce po startu. Na palubě bylo 167 pasažérů a devět členů posádky, uvádí Aeronews. Podle agentury APTN nikdo nepřežil.

Podle íránské státní televize jsou za nehodou s největší pravděpodobností technické problémy. Záchranáři nemohli dlouhou dobu vstoupit na místo havárie, protože byl vrak letadla v plamenech, uvádí CNN.

Boeing 737-800 (PS752) ukrajinské společnosti UIA startoval z mezinárodního letiště imáma Chomejního a měl namířeno do Kyjeva.

Na twitteru se šíří video, které má zachycovat okamžik havárie.

Ukrainian Boeing 737 flight crashed shortly after take off today in #Tehran. Apparently due to mechanical failure the it crashed within minutes of takeoff with no survivors.



This video was apparently captured by bystander of the plane in fire and rapidly descending. #planecrash pic.twitter.com/Ja03ApP9uS