U vakcíny Janssen se objevily nové nežádoucí účinky. PŘEHLED

Aktualizované zprávy o bezpečnosti čtyř vakcín dostupných v Česku zveřejnil SÚKL v pátek. U tří vakcín neodhalili odborníci žádný nový nežádoucí účinek, který by měl být zmíněný v informaci o přípravku, nové se ale objevily u vakcíny Janssen od Johnson & Johnson.

Pravidelné přehodnocování údajů o bezpečnosti vakcín proti covidu-19 má na starosti Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).



Janssen od Johnson & Johnson



V Evropském hospodářském prostoru (EHP) se od 11. března do 29. července vyočkovalo okolo 10,3 milionu dávek vakcíny Janssen.



PRAC doporučil zařadit mezi nové nežádoucí účinky vakcíny Janssen imunitní trombocytopenii (ITP), závratě a tinnitus.



Syndrom Guillain-Barré (GBS)

"Ačkoli byly případy GBS po očkování vakcínou COVID-19 Vaccine Janssen hlášeny velmi zřídka, zdravotničtí pracovníci by měli s ohledem na závažnost tohoto onemocnění pozorně sledovat známky a příznaky GBS pro možnost včasné diagnostiky, zahájení léčby a podpůrné péče," uvedl PRAC.



SÚKL doporučuje očkovaným, aby okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u nich projeví následující známky a příznaky:

• slabost končetin, hrudníku nebo obličeje,

• dvojité vidění nebo potíže s pohybem očí,

• potíže s polykáním, mluvením nebo žvýkáním,

• problémy s koordinací a narušením rovnováhy,

• potíže s chůzí,

• potíže s dýcháním,

• pocit brnění v rukou a nohou,

• problémy s močením nebo vyprazdňováním.

Imunitní trombocytopenie (ITP)

Výbor PRAC doporučil aktualizovat informace o vakcíně Janssen o nový nežádoucí účinek – imunitní trombocytopenii. Při tomto onemocnění imunitní systém napadá a ničí krevní destičky, které jsou nutné pro srážení krve.



Závratě a tinnitus

Do informací o vakcíně Janssen by nově podle PRAC měly přibýt dva nežádoucí účinky, a to závratě a tinnitus. Tinnitus je zvonění nebo jiné zvuky v jednom nebo obou uších.



Poruchy menstruačního cyklu

Úřady požádaly všechny výrobce vakcín schválených v Evropské unii, aby sledovaly poruchy menstruačního cyklu. Výbor PRAC následně data vyhodnotí.

