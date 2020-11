U Zásmuk na Kolínsku našli v jímce 10 mrtvých štěňat. Případ šetří policie

Na událost upozornili na sociálních sítích právě pracovníci útulku pro opuštěné a týrané psy Dogpoint. Případem se poté začali zabývat policisté. "Prověřujeme uhynutí štěňat, ke kterému došlo nejspíše v pátek v Zásmukách,“ řekla TN.cz policejní mluvčí Michaela Richterová.



Zároveň doplnila, že vyšetřovatelé nyní budou zjišťovat, jakým způsobem zvířata zemřela, a pátrat po člověku, který je do jímky hodil. Redakce TN.cz kontaktovala také Státní veterinární správu, která však žádné bližší informace k případu neposkytla.



Útulek Dogpoint proto prosí veřejnost o spolupráci. "Pokud znáte pachatele, kontaktujte, prosím, Policii České republiky, případně nás,“ vybízí pracovníci útulku na facebooku.



Děsivý čin okamžitě odsoudili lidé na sociálních sítích. "Když to vidím, tak se stydím za to, že patřím k lidské rase. Ne nadarmo mám radši zvířata než lidi,“ smutní na facebooku Jindřiška. "Takovou zrůdnost nemůže udělat normální člověk. Snad někdy sám okusí, co vlastně udělal těm štěňatům,“ přidává se Marie.