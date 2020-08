Uběhlo 10 let od smrtící povodně na Liberecku. Vyvolává stále silné emoce

Ve čtvrtek ve 20 hodin uplynulo přesně deset let od chvíle, kdy Liberecko zasáhly extrémní přívalové deště a začala nejhorší blesková povodeň v historii regionu, která způsobila škody za šest miliard. Zemřelo při ní osm lidí - na české straně pět a v Polsku tři. V 80 obcích voda zaplavila 2600 domácností a 60 domů muselo k zemi.

Na asi nejznámější fotografii z povodní před deseti leti stojí paní, která v ruce drží prkno a za je zbořený dům. Nyní už je jasné, kdo je na snímku zachycený. V podvěsu vrtulníku je paní Strassová z Bílého Kostela. Na přetíženou tísňovou linku se nedovolala. Spásu hledala na střeše domu.

"Čekalo nás tam sedm lidí, včetně jedné staré babičky a dvou dětí. Dostali jsme instrukce, abychom stáli v klidu a nepanikařili. Navlékli nám popruhy a pak už jsme letěli," vzpomíná paní Strassová. Pět vrtulníků zachránilo 220 lidí.

Prudké lijáky v Jizerských horách tenkrát trvaly tři dny. Na každý čtvereční metr spadlo neuvěřitelných 335 litrů vody. "Voda stoupala před očima. Během pár desítek minut o metr a pokračovalo to dál," říká velitel liberecké hasičské stanice Jaromír Mottl.

V řece Jeřici v Chrastavě je nyní vody sotva pod kolena, tehdy hladina překročila tři metry. "Dostával jsem se z toho psychicky tři až čtyři roky, nebylo to jednoduché. Byl to šok, já jsem furt věřil, že to není možné tohleto," svěřil se obyvatel Chrastavy Jan Herr.

Stovky lidí zachraňovali hasiči na člunech. Vesnici Heřmanice povodeň vymazala z mapy. Umírali tam lidé. Starší nemohoucí ženu sousedé jištění lanem chtěli zachránit, to se jim ale nepovedlo. Objevili ji až v sousedním Polsku.

Děsivou záchranu zažily prodavačky ve frýdlantském supermarketu. Bezpečnostní okna z něj utvořila obří akvárium a past. "Řvala jsem strachy, protože jsem byla úplně v šoku. Kdyby nám to ty dveře neudržely, tak bychom se tam utopily jako koťata, protože tam vlastně nebylo úniku," vzpomíná jedna z prodavaček.

Škody lidé odstraňovali pět let. Od té doby je postihla už jen větší záplava letos v červnu. Díky protipovodňovým opatřením neměla tak katastrofický dopad.