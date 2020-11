Ubrečenej nácku, napsal slovenský poslanec kolegovi. Začala strkanice

Ve slovenském parlamentu to opět vřelo. Poslanec za koaliční SaS (Sloboda a solidarita) Miroslav Žiak během vystoupení Milana Mazureka z ĽSNS napsal na papír "Ubrečený nácek" a stoupnul si s ním před něj. Následoval konflikt.

Milan Mazurek stál za řečnickým pultíkem a právě kritizoval své názorové oponenty. Měl použít výraz koaliční fašisti. Poslanec Miroslav Žiak z kolaiční SaS si to nenechla líbit a na papír napsal nápis "Ubrečený nácek". S ním se postavil před Mazurka.

Mazurek se mu papír snažil vytrhnout, to se mu nepovedlo. Po chvilce mu tedy gestem ruky naznačil, aby šel k němu. Pak ale od pultíku odešel a do Žiaka strčil. To už šel Mazurkovi na pomoc i jeho stranický kolega Miroslav Suja, který Žiakovi papír vytrhl z ruky. Incident zakončily výhrůžkami kotlebovců. Miroslav Žiak teď zvažuje, že požádá policii o ochranu. Informaci přinesly slovenské televize TA3 a Markíza.

Na video z incidentu ve slovenském parlamentu se podívejte níže:

Miroslav Žiak celou věc okomentoval na svém facebooku:

Poslanci Mazurekovi tak zřejmě nechutná vlastní medicína, kterou použil v parlamentu během října. Během přímluvy premiéra Igora Matoviče se Mazurek postavil před řečnický pult a před předsedou vlády držel papír s nápisem "psychopat".

Není to navíc poprvé, kdy z úst jiných poslanců zazněly obvinění, že měli "Kotlebovci" někomu vyhrožovat. V únoru tohoto roku poslanci kolem Miroslava Beblavého zablokovali řečnický pult. Předseda ĽSNS Marián Kotleba tehdy prohlásil, že pokud se vypnou kamery, zametou s nimi za tři minuty.