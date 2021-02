Ubývá nejen sportovních talentů. Děti sedí doma a jejich nadání zakrňuje

Alex Rejman hraje baseball a hokej. Zápas hrál naposledy před půl rokem, tréninky už taky nemá. "Já si to doma vymýšlím sám. Nejdřív nám to dělal trenér, ale teď už přestal. Hodně mi to chybí a jsem naštvanej," svěřil se reportérům TV Nova.

Děti často ztrácejí chuť ve svých koníčcích pokračovat, online tréninky a výuka na dálku je už nebaví. "Kdyby se to takhle zastavilo a začínala bych, tak už bych to asi nehrála," přiznala mladá volejbalistka Agáta Mitáčová.

"Samozřejmě problém mít budou, protože jestli se to skoro na rok zastaví, ten systém, tak se to nedá už skoro dohnat v tomto věku," připustil bývalý fotbalista Karel Poborský. Trenér baseballu Marek Rejman si myslí, že nastalá situace může ohrozit všechny výkonnostní sporty.

Před vznikem pandemie Česká unie sportu evidovala přes 600 tisíc sportujících dětí a mládeže. Nyní některé kluby hlásí až poloviční úbytek. Podle předsedy České unie sportu Miroslava Jansty je zásadní získat ke sportu vztah a ten, pokud dítě jen sedí u počítače, vybudovat nelze.

Týká se to také dětí, které navštěvují základní umělecké školy. Těch je v Česku přes 500 a chodí do nich okolo 250 tisíc žáků. Tedy spíš chodilo. "Teď máme ty online hodiny jednou týdně, ale bavilo by mě to víc s paní učitelkou," přiznala nadějná klavíristka Eli Piková.

"Začaly první odhlášky. Nebylo to jen u těch přípravných a prvních ročníků, ale i u těch ostatních. K dnešnímu dni je to okolo 50 odhlášek," popsal ředitel Základní umělecké školy Jeseník Tomáš Uhlíř.

Většina talentovaných dětí musí skončit i proto, že rodiče nemají peníze, anebo sami výuku nezvládají. Podle učitelky hry na klavír Hany Vašíčkové je nejobtížnější výuka malých a začínajících dětí. Těžké to mají zejména ti rodiče, kteří nemají hudební vzdělání a dětem tak nemají jak pomoct a poradit.

Tomáš Kolafa, předseda Asociace základních uměleckých škol se domnívá, že počet talentů zůstane, jen jejich postup nebude tak rychlý. Šéf volejbalového svazu Marek Pakosta dle svých slov očekává, že talentovaní hráči budou chybět nyní v juniorských a do budoucna seniorských soutěžích.

Problém se podle odhadů týká zhruba milionu dětí, které v současné době nemohou rozvíjet svůj sportovní nebo umělecký talent.

Klavíristka Nora má koncertovat ve věhlasné Carnegie Hall. Více v reportáži: