Ubývá odmítačů očkování. Podstoupit vakcinaci chtějí tři pětiny Čechů

V Česku ubývá odpůrců očkování proti koronaviru. Podstoupit vakcinaci chtějí tři pětiny Čechů. Vyplývá to z dubnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Většina lidí by navíc nejraději dostala vakcínu společností Pfizer/BioNTech.

Přibližně 59 % dotázaných lidí se chce nechat naočkovat proti covidu-19. Vyšší ochota podstoupit očkování je u lidí s alespoň středoškolským vzděláním s maturitou nebo u občanů ve vyšším věku. Ti patří ke skupinám, u kterých hrozí vážný průběh onemocnění. Naproti tomu se proti vakcinaci staví 26 % oslovených. V zemi tak pomalu ubývá odmítačů očkování.



Lidé by navíc rádi měli možnost si vybrat vakcínu sami. Největší podíl dotázaných by chtělo naočkovat vakcínou společností Pfizer/BioNTech. Negativně se občané staví k očkovací látce Sputnik V. Její použití však zatím neschválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ani Světová zdravotnická organizace (WHO).



Velmi kriticky se však lidé staví k dosavadnímu průběhu očkování. Přibližně 52 % dotázaných hodnotí negativně například rychlost nebo organizaci. "Kritičtěji se k dosavadnímu průběhu očkování staví lidé, kteří méně důvěřují vládě a ti, kteří považují ekonomickou situaci v ČR za špatnou,“ uvádí odborníci z CVVM.



Z průzkumu však vyplývá, že lidé v nejstarších věkových kategoriích, kteří měli zkušenost s celým procesem očkování, hodnotilo postup vakcinace pozitivněji než jiní. Kladně se stavělo k vakcinaci 60 % dotázaných starších 80 let.



Průzkum probíhal od 26. března do 15. dubna 2021 a zúčastnilo se ho 1025 Čechů, kteří byli starší 18 let.

