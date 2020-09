Účast u voleb může srazit strach z nákazy. Sílí hlasy pro jejich odložení

Sedmdesát tisíc nakažených a další desetitisíce lidí v karanténě. Tak to bude podle expertů vypadat na začátku října, kdy se konají volby. A strašák jménem koronavirus podle odborníků poznamená i účast voličů. "Bavíme se o nějakých 25 procentech, což může zamíchat kartami pro politiky," upozorňuje politolog Jan Kubáček.

Lidé v izolaci sice budou mít díky novele volebního zákona možnost volit například z auta nebo ve speciálních volebních okrscích, to prý ale mnozí nevyužijí.

"U starších lidí se můžeme oprávněně obávat, že to bude skupina, která zůstane doma," myslí si psycholog Tomáš Morávek. Anketa provedená štábem TV Nova ukázala, že někteří lidé volit zkrátka chtějí. Jiní jsou ovšem naklonění tomu upřednostnit své zdraví.

To ale vyvolává obavy o legitimitu voleb. Může se například stát, že pro zvolení do Senátu může stačit pár stovek hlasů. "Ten virus může vyvolat situace, které nemůžeme předvídat. A z toho důvodu zpochybnění voleb nevylučuji," zamýšlí se právník Jan Černý.

"Se může také stát, že některé strany zůstanou pod pětiprocentní hranicí, může dojít k přepočítávání hlasů," přidává se politolog Kubáček.

Řešením by mohlo být posunutí voleb. Podobně jako to při první vlně nákazy udělalo Polsko, které tehdy mělo vybírat prezidenta. V takovém případě by ale musel být vyhlášen nouzový stav a o změně termínu voleb by pak hlasovaly obě komory Parlamentu.

"Muselo by to být dobře podloženo a odůvodněno, které volby odložit a které ne. Ne všude je ta situace stejně vážná," říká poslanec Pirátů Vojtěch Pikal.

Volby do krajských zastupitelstev a Senátu se uskuteční 2. a 3. října. Ti, kteří budou v izolaci a volit z auta, mají možnost hlas odevzdat už 30. září.