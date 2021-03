Učňům chybí praxe. Rodiče je hromadně nechávají opakovat ročník

Iva Kořínková patří mezi rodiče, kteří jsou vděční ředitelce odborného učiliště v Příbrami za to, že nechá žáky dobrovolně opakovat ročník. Studentům v oborech zámečník a zahradník totiž chybí praktické dovednosti, které se od počítače nenaučí.

"My chodíme s manželem oba dva do práce, a když přijdeme, znamenalo by to pět hodin učení, aby syn látku zvládl, což není v lidských silách," přiznala Iva.



Když nebyl lockdown, probíhala praxe na odborném učilišti jednou týdně individuálně. Prváci si celý rok doma vystřihávali lopatky a krabičky z papíru, a v dílně se pak snažili za asistence mistra vyrobit stejný předmět z kovu.

"Když rýsují na papír, používají tužku a nůžky na papír, kdežto na výrobu z plechu musí mít speciální nůžky na plech, ocelovou rýsovací jehlu, pero, pravítko. Je to náročnější i po té fyzické stránce," poznamenal učitel Petr Váňa.

Nechat opakovat celou třídu by podle ředitelky Pavlíny Caisové bylo zbytečné. První ročník si tak od září znovu zažije dvaadvacet procent žáků. S kapacitou třídy problém mít nebude, protože o řemesla v posledních letech není mezi dětmi příliš velký zájem.

"Nám jde o to samotné dítě, chceme mu pomoci a chceme, aby v dalším ročníku mělo na čem stavět, mělo potřebné základy a mohlo získávat nové znalosti a dovednosti," vysvětlila ředitelka Pavlína Caisová.

"Tohle řešení bylo pro syna nejjednodušší, přijal ho a chtěl ho sám," netajila se matka prváka.

Problém s výukou mají i starší ročníky, které k přípravě na budoucí povolání potřebují prostorově a finančně náročné stroje. Například takový soustruh stojí okolo dvou milionů korun.



"V rámci opakování jim zadávám ruční zpracování kovu jako dělají prváci. Ale když jsem přijdou na individuální hodinu, tak jim dávám i práci na soustruhu, i když ne v takovém objemu, jak by to bylo nutné," shrnul učitel Váňa.

"Školní rok nám ještě neskončil, takže pokud by nás oslovil ještě někdo jiný z rodičů, tak mu samozřejmě vyhovíme," upřesnila ředtelka Odborného učiliště v Příbrami.

O možnosti opakování ročníku uvažují i jiné odborné školy, kde na distanční výuku doplácí prospěchově slabší žáci. Například Střední odborné učiliště v Hluboši, kde odborným výcvikem prochází budoucí řemeslníci nebo kadeřnice.