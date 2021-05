Účetní kartelu svědčil proti El Chapovi, USA proti němu zrušily sankce

Zambada byl hlavním účetním kartelu více než 15 let. Byl korunním svědkem během Guzmánova procesu v New Yorku v roce 2018 a podrobně popsal, jak organizace přepravovala kokain z Kolumbie do Spojených států.

Informace, které ve středu zveřejnilo americké ministerstvo financí uvádí, že Zambada byl vyškrtnut ze sankčního seznamu Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv. Mluvčí ministerstva řekl, že Zambada se již nezabývá činnostmi, které podléhají finančním sankcím a prokázal změnu chování.

Americký představitel bezpečnostních složek odmítl diskutovat o místě Zambadova pobytu nebo o jeho právním postavení s tím, že takové informace nejsou veřejné.

El Rey, neboli Král, byl zatčen v roce 2008 po přestřelce v Mexico City, kde byl podezřelý z kontroly pašování přes mezinárodní letiště hlavního města. O čtyři roky později byl vydán do Spojených států. Během Guzmánova procesu poskytl klíčové svědectví, v němž popsal vnitřní fungování a obrovský finanční rozsah toho, co je údajně největší organizací obchodující s drogami na světě.

US lifts sanctions against Mexican drug kingpin who testified against El Chapo https://t.co/Pm8I7mFr5Q — The Guardian (@guardian) May 12, 2021

Vypovídal také syn šéfa kartelu Vicente Zambada Niebla známý jako Vincentillo. Zambada Niebla, bývalý provozní ředitel kartelu, vyslanec politiků, podnikatelů a vedoucí logistiky soudu řekl, že jako teenager začal doprovázet svého otce k plánování schůzek.

Oba svědci se přiznali k americkým obviněním a souhlasili, že budou svědčit proti Guzmánovi, obviněnému z pašování tun kokainu, heroinu, marihuany a metamfetaminu do USA. Guzmán řečený El Chapo (Prcek) byl shledán vinným a odsouzen na doživotí.

Guzmán byl usvědčen porotou a je uvězněn v USA. Americký vězeňský úřad již dříve uvedl, že El Rey není ve vazbě, což vedlo ke spekulacím, že by mohl být v programu na ochranu svědků.