Úchylný děda roky znásilňoval dívku. Ramínkem jí vyvolal potrat

O hrůzách, které přibližně 10 let musela prožívat, našla odvahu promluvit dnes 22letá Charlotte Wadeová z britského Walesu. Od pěti let ji zneužíval její nevlastní děda. Dívka našla odvahu jít na policii, senior dostal u soudu 25 let. Teď se dívka vzdala anonymity a o otřesném zneužívání poprvé promluvila.

Od pěti let Charlotte prožívala peklo. Její nevlastní děda Raymond Hodges se tehdy nabídl, že ji pohlídá. Dívka jej do té doby měla ráda. "Byl jako můj pravý děda. Vždycky mi nosil čokoládu. Ale ten den byl Raymond jiný. Zeptal se mě, jestli vím, jak se líbají dospělí. Řekla jsem, že ne, tak mě políbil na rty. Pak mi řekl, že to bude naše tajemství," vzpomíná pro list Daily Mirror mladá dívka.

To se při každé návštěvě opakovalo. Raymond se navíc přestěhoval do domu stojícího jen pár minut chůze od toho, kde žila Charlotte a její rodina. Ta u něj zůstávala přes většinu víkendů.

"Nutil mě se ho dotýkat a sahal mi na intimní partie. Vyhrožoval, že ublíží mým bratrům, když to někomu řeknu, já byla zoufalá a chtěla je ochránit, tak jsem mlčela. V sedmi letech Hodges Charlotte poprvé znásilnil.

"Ta bolest byla nesnesitelná. Řekl mi, že tohle dospělí dělají. Pak mi koupil v obchodě sladkosti, jakoby se nic nedělo. Byla jsem v pasti. Napřesrok si začal útoky natáčet. Když jsem odmítla, tak mě kopl do břicha a stejně znásilnil. Byla jsem bezmocná. Jindy, když jsem se bránila, tak mi strčil ruku do rychlovarné konvice," popisuje utrpení žena.

Coby dvanáctiletá Charlotte otěhotněla. Toho, že dvakrát neměla menstruaci, si všiml i Hodges. Znásilňoval jí tak často, že měl přehled. Dívku donutil udělat si těhotenský test. Výsledek jí neprozradil.

O několik týdnů později ji jeho kamarád v bytě přemohl a srazil na zem. "Byla jsem vystrašená, protože jsem si myslela, že mě znásilní. Pak se objevil děda s ramínkem v ruce, stáhl mi kalhotky a strčil to do mě. Takovou bolest jsem v životě necítila. Myslela jsem, že umřu. Pak mi řekl, že už nejsem těhotná a nechal mě krvácet na podlahu. Umyla jsem se, ale ještě několik dní jsem byla v agonii," řekla Daily Mirroru.

Ve 14 letech se Hodges rozhádal s její matkou a s rodinou se přestal vídat. Ani pak se necítila v bezpečí, ubližovala si a pokusila se i zabít. "Došlo mi, že dědu musí potrestat za to, co mi udělal, tak jsem to v listopadu 2016 nahlásila policii," dodala.

Hodges byl obviněný z 24 trestných činů. Přiznal jeden případ znásilnění dívky mladší 13 let, jeden případ sexuálního obtěžování dívky, jeden případ napadení a ohrožování mravní výchovy. Ostatní mu museli dokázat u soudu. Charlotte si tak musela znovu projít peklem a vše odsvědčit.

Soudce Philip Harris-Jenkins jej uznal vinným ze všech činů. Dostal trest 25 let vězení. Hodgesovi je dnes 73 let, proto je dost možné, že se z vězení už nikdy nepodívá. Pokud ano, bude muset být do konce života registrován jako sexuální násilník.

Soudce jej při odůvodňování rozsudku označil za sadistického devianta. Jen za vyvolání potratu ramínkem, dostal Hodges souběžný trest 15 let. Podle soudce neměl pachatel vůbec žádné výčitky.