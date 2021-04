Učitelé budou muset rozhodnout, kterou látku vynechat. Vše nestihnou

Čím déle trvá distanční výuka, tím horší je její průběh. Tvrdí to zástupci učitelů, kteří doufají, že se ještě během tohoto školního roku vrátí do školních lavic co nejvíce dětí. V pondělí se mají některé děti už vracet do škol. Pedagog Michal Kupka považuje za důležité nejdřív ze všeho zkontrolovat, jak děti pracovaly během distanční výuky.

Učitelé totiž před návratem do škol začínají řešit vážný problém. Ne všude během pandemie distanční výuka fungovala dobře a žáci tak nestíhají. Kantory teď čeká nepříjemné rozhodování, kterou látku budou muset do konce školního roku vynechat a kterou naopak musí stihnout probrat.

"Určitě se nedokáže odučit všechno, co školní vzdělávací program obsahuje. Jinak to bude v mateřských školách, základních školách a jinak na gymnáziích," myslí si František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Podle něj to neskončí tímto školním rokem, ale bude se to překlápět do dalšího.

Dovednosti žáků na prvním stupni se podle něj budou dát dohnat víc než znalosti a dovednosti žáků z druhého stupně. Někteří říkají, že je to ztracená generace, Dobšík s nimi nesouhlasí. "Já věřím tomu, že učitelé jsou dostatečně inovativní a kreativní, aby se ty věci v co největší možné míře napravily," dodává. S tím učitel Kupka až tak nesouhlasí. Podle něj je to utopická myšlenka, že se vše časem zvládne dohnat. Zvlášť pro žáky z končíčích ročníků.

Hodně se mluví o tom, jak tato doba dopadne na žáky. O jejím dopadu na učitele zas tolik ne. "Drtivá většina z učitelů na sobě hodně zapracovala. Kantoři si zaslouží velkou poklonu, je to o tom, že na sobě mají pracovat a opravdu to zvládli," říká Dobšík. "Distanční výuka je úplně jiný styl výuky. Všichni jsme se to učili, museli jsme se přizpůsobit ze dne na den," popisuje učitel Kupka ze základní školy.

Některé školy podle něj online výuku zvládají skvěle, ale také existují školy, kde tento typ výuky vůbec neprobíhá. Těmto školám se látka bude podle Kupky skutečně dohánět velmi těžko. A co je pro učitele nejtěžší? "Nejtěžší bylo motivovat žáky se vzdělávat. Nyní už ta distanční výuka trvá příliš dlouho na to, aby se nám to dařilo," myslí si Kupka.