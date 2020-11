Učitelé či policisté. Vláda uvažuje o pravidelných testech na covid-19!

Zaměstnanci velkých firem nebo učitelé by se mohli už za pár týdnů pravidelně testovat na covid-19. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novou strategii, kterou má do týdne předložit předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO).

Aby nemusely přerušovat provoz kvůli výskytu nemoci covid-19, testují některé firmy své zaměstnance preventivně na vlastní náklady - používají PCR i antigenní testy.

"PCR testy využíváme například při indikovaném podezření nebo neodkladných pracovních cestách. Antigenními testy pravidelně a preventivně testujeme zaměstnance," popisuje Bohdan Vojnar z řízení lidských zdrojů Škody Auto.

A třeba sportovci teď podstupují PCR testy před každým závodem nebo zápasem. "Než dostaneme výsledky, tak vlastně musíme být v karanténě. V našem případě se xkrát stalo, že musíme být zavření na pokoji a nesmíme trénovat," říká beachvolejbalistka Markéta Sluková.

I jich by se mohlo do budoucna týkat pravidelné antigenní testování. Inspiraci hledá vláda v Rakousku. Testovat by se prý mohli také učitelé nebo policisté a další lidé pracující pro bezpečnostní složky.

"Samozřejmě (to chce) definovat ty profese, které by do toho spadaly, takže je potřeba zrychlit, protože si myslím, že máme trošku zpoždění. Mluví o tom celá Evropa. Jde o to, aby ty testy byly opravdu efektivní," zamýšlí se premiér Andrej Babiš.

Za úkol to dal ministru zdravotnictví, který má strategický plán testování připravit. "Plánujeme, že na počátku prosince by měli být testováni učitelé, protože je to první skupina, která kvůli návratu dětí do škol může být ohrožena. Je nezbytné podotknout, že o finální podobě této strategie rozhodne vláda," uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

To ale není jediný úkol, který musí ministerstvo splnit - premiér chce před Vánocemi nabídnout lidem bezplatné testování na covid pomocí antigenních testů.

"Kdo to bude financovat? Pojišťovny se určitě budou bránit tomu, aby to byly masivně ony. Stejně tak ta logistika, jak to prakticky zajistit. Pokud pan premiér oznamuje nápad a nemá takové věci ani rámcově vydiskutované, tak to ukazuje neprofesionální přístup," zlobí se poslankyně Pirátů Olga Richterová.

Zatímco odběry pro PCR testy se provádí výtěry z nosohltanu a na výsledek se čeká několik hodin, antigenní testy se provádí i ze vzorku slin či krve a výsledek je známý do několika minut. Využívané nebyly, protože nevykazovaly takovou přesnost jako ty PCR. Teď ale spolehlivost stoupá. Prokazuje to třeba studie, na které se podílela Karlova Univerzita.

Navíc jsou antigenní testy mnohonásobně levnější. Masivní testování a trasování by prý mohlo i bez vakcíny předcházet dalším vlnám covidu.

Strategie testování antigenních testů by se měla týkat policistů nebo hasičů: