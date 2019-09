Učitele obvinili z obtěžování školaček. Zneužívat dívky měl už dříve

Na základní škole v Berouně učil kantor, který je obviněný z několika sexuálně motivovaných trestných činů. Podle policie měl obtěžovat během několika let čtyři školačky. Teď je ve vazbě a čeká na soud. Podle informací televize Nova to není poprvé, co je s prohřeškem tohoto druhu spojovaný. Minule se však na něj vztahovala amnestie.