Učitelé se nově obejdou bez vzdělání: Je to degradace profese, zní kritika

Na středních a základních školách budou nově zřejmě moci učit lidé bez pedagogického vzdělání. Schválila to Poslanecká sněmovna. Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) ale tvrdí, že v zákoně je chyba. Podle původní verze si měli do tří let doplnit vzdělání. Ve schválené verzi ale tato podmínka není.