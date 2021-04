Tisíce lidí ztratí od pondělí nárok na ošetřovné. Řekli jim to na poslední chvíli

Některé skupiny pracovníků páteřní infrastruktury od pondělí přijdou o ošetřovné. Své děti totiž mohou dát do školních družin, klubů a do mateřských škol, i když by měly být na distanční výuce. Rodičům se to nelíbí, mají strach o vzdělání dětí a stěžují si na zmatky a pozdní informaci.

Učitelé, pracovníci finančních úřadů a úřadů práce a zdravotníci. Ti a další skupiny nemají od pondělí nárok na ošetřovné, informovalo ministerstvo práce. Své děti mohou totiž umístit do školních klubů, družin a mateřských škol.



To se ovšem nesetkalo s jásavými ovacemi. Rodiče mají totiž obavy o způsob výuky, problémem je také to, že se vše dozvěděli na poslední chvíli. "Dozvěděli jsme se to v pátek odpoledne. Příští týden mám mít ošetřovné a nevím, co mám dělat," popsala v neděli čtenářka TN.cz, na niž se změny také vztahují.



Do školních družin, klubů a do mateřských škol mohou děti těchto pracovníků kritické infrastruktury:

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

- zaměstnanci bezpečnostních sborů

- příslušníci ozbrojených sil

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky (ÚP ČR)

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení (ČSSZ)

- zaměstnanci Finanční správy České republiky

"Jako plnohodnotnou distanční výuku nevidím to, když mi někdo pohlídá dítě v družině. Ať je pustí prezenčně, nebo ať je nechají s námi doma. Některá škola nabídne, že dítě přidají do prezenční výuky, jiné zase, že je pohlídají v družině. Školy to nejsou schopné personálně obsáhnout. Nevíme, co máme dělat," zhodnotila čtenářka.

A není sama. Zrušení ošetřovného a nutnost dát své dítě do školky kritizuje i paní paní Petra, která se se svou situací svěřila na sociálních sítích. "Jeden můj syn je v první třídě a druhý, tříletý ve školce. Mám jako posílat tříleté dítě sice do stejné školky, ale do jiné třídy s jinou učitelkou a jinýma dětma se šťouráním v nose dvakrát týdně? Chce se mi brečet. Staví mě to před rozhodnutí – buď budu mít na jídlo a syn bude nešťastný a školka se mu zhnusí anebo budu s ním doma a nebude na domácnost," vyložila své možnosti.



Ohledně toho, jak to bude fungovat, panují také zmatky. Mnozí lidé, když se dozvěděli, že jejich dítě bude v družině či školním klubu, pojali hluboké podezření, že se jim nedostane odpovídající výuky. Tak to ale zřejmě nebude.



"Je to tak, že děti budou mít distanční výuku ve své škole. Nebudou doma, budou v družině, kde se dítě připojí do online výuky. Funguje to školu od školy jinak, primárně tak, že se dítě připojí do online výuky a bude mít nějaký dohled, v tomhle případě paní vychovatelku nebo paní učitelku, která bude přidělená a bude mít zrovna volno," vysvětlila předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. Možnost dát dítě do družiny platí jen pro učitele, kteří učí prezenčně, nikoliv distančně, dodala.

Mít ale více dětí v jedné místnosti z více tříd nemusí být zcela vhodné, jak poukázala paní Lucie. "Pan ředitel mi řekl, že ty děti rodičů IZS musí posadit do jedné třídy, budou se třeba při počtu pěti dětí rušit a bude je hlídat vychovatelka. Co to je? Navíc, já jsem sice nejsem IZS, nezachraňuji ani životy, ani nic jiného, tak si myslím, že v práci by to beze mě zvládli, když jsem doposud chodila vždy, když to šlo. Já jsem z toho úplně zoufalá..." napsala na sociálních sítích.

Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly zřejmě lidé, kteří o podobných opatřeních rozhodovali, neví, jak vypadá normální život rodičů, hlavně těch, kteří pracují pro Integrovaný zachranný systém (IZS).

"Takový rodič totiž nemá tolik možností a příležitostí, jak tu situaci řešit, do práce musí nastoupit. A je málo těch, kteří jsou schopni se na to podívat skutečně z titulu té jednotlivé rodiny. Myslím si, že tady by se na to mělo ministerstvo ještě podívat a ty věci zmírnit. Věřím, že u těch konkrétních zaměstnavatelů je zdravý rozum lepší než nařízení," zhodnotil Středula. Celý rozhovor si můžete poslechnout pod titulkem.

Redakce TN.cz oslovila s žádostí o vyjádření také ministerstva školství a práce a sociálních věcí, zatím ovšem na zaslané otázky neodpověděly.

