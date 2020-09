Učitelka radí, kdy je ideální čas uložit děti ke spánku a kdy budit. TABULKA

Podle tabulky každopádně neexistuje žádný univerzální čas nebo časy, které by platily pro (před)školáky každého věku. Ideální doba ukládání ratolestí do hajan nebo jejich ranního buzení se totiž podle padegožkou zveřejněné "nápovědy" liší podle toho, kolik dítěti je.

Dva příklady za všechny - například devítiletý školák, který musí vstávat v sedm hodin ráno, by podle návodu měl do peřin skočit 15 minut před 21. hodinou. A šestiletý prvňák, kterého rodiče probouzejí v 6:45, by měl jít do hajan v půl osmé večer.

Jak upozorňuje britský Daily Mirror, tabulka, kterou kantorka z Wilsonovy základní školy (Wilson Elementary School) zveřejnila, není nová, ale příspěvek začal nyní znovu kolovat po sociálních sítích. A zároveň rozproudil vášnivou debatu rodičů.

Prostudujte si tabulku:

"Pro mě to byl šok, že se to začalo takhle sdílet. Já to nevyrobila, jen objevila. A pomyslela jsem si: Ty jo, tohle je fakt užitečné," popsala už dříve Karlsenová.

Jedna z maminek se v diskuzi svěřila, že jí tabulka hodně pomohla, protože její čtyři děti při ukládání do postele často odmlouvají. "Večerku jsem jim začala nastavovat už před lety podle toho, kolik potřebují spánku. A mám radost, že tahle tabulka sedí na časy, které jsem jim vybrala," rozplývá se.

Ne všechny ale přesný "spánkový rozvrh" podobně uchvátil. Jiná matka totiž pevné časy v tabulce připodobnila k vojenským pravidlům.

"Tohle není armáda a kdybych svoje děti dala spát v sedm večer, tak by strašily ve čtyři ráno. Takže díky, ale ne. Plus bych neměla možnost s nimi po škole trávit čas," vypočítala žena důvody, proč pro její rodinu tabulka nefunguje.