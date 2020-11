Učitelky nazpívaly písničku o on-line výuce. Je z ní hit českého internetu

Učitelé ze základní školy Ústecká v České Třebové se stali hitem internetu. A to díky písni Být stále mlád. Učitelé ale nazpívali svoji verzi, ve které je hlavním tématem on-line výuka.

Byl to nápad učitelky hudební výchovy. Alphaville i Karla Gotta sama poslouchá a přesvědčit kolegy prý nebyl problém. "Během tří dnů vznikl text, pak jsme nazpívali verzi nanečisto, oslovili jsme kolegy, jestli by nám to pomohli nazpívat a rozdělili jsme jednotlivé sloky mezi sebou,“ uvedla Pavla Skopalová.

"Je to prostě k aktuální situaci a myslím si, že mnoha lidem to vykouzlilo úsměv na tvář,“ řekla učitelka Martina Drymlová.



Cílem prý bylo pobavit žáky a jejich rodiče a podpořit kolegy ze kterých se během půl roku stali specialisté na IT technologie. Píseň se během pár týdnů stala internetovým hitem a není se čemu divit.



"Tomu úspěchu, který to má, nejde asi ani uvěřit. Nejspíše je dán tím, že jsme asi mluvili mnoha učitelům z duše,“ dodala Skopalová.