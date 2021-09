Učitelky odmítly testy, teď přinesly výpověď. Ředitelka je nepřijala

Vyhrocená situace ve Vraném na Kladensku se ani po několika dnech neuklidnila. Ve středu personál školy složený ze dvou učitelek a jedné vychovatelky ve družině odmítl učit a přivítat děti do nového školního roku. Důvodem byl nesouhlas s nošením roušek a povinným testováním na covid-19.

Konflikt vygradoval ve výpověď všech tří pedagožek, které ji přinesly v pátek ráno nové ředitelce školy. Podle informací reportéra TV Nova, který byl na místě, ale ředitelka výpovědi zatím nepřijala, protože neměla čas z důvodu výuky dětí. S učitelkami se tak domluvila, že výpovědi předají až dopoledne.

S odchodem tří zaměstnankyň se malá škola ve Vraném vyprázdnila, obec tak musela začít hledat nový personál. Podařilo se jí sehnat jednu novou učitelku, která nyní učí spolu s ředitelkou. V pátek přišlo do školy z 29 dětí 15, v jedné třídě jich je osm, ve druhé sedm.

Vedení Vraného zároveň dostalo nabídku pomoci od okolních obcí. Děti by tak případně mohly chodit i do jejich škol, pokud by se situace nevyřešila. Vedení obce však rodiče ujistilo, že se škola zavírat nebude, i kdyby do ní chodili pouze dva žáci.

Někteří rodiče se staví na stranu odcházejících učitelek, s rouškami a testováním také nesouhlasí. Přeřazení jejich dětí do jiných škol ale podle místostarosty Zdeňka Bláhy nic neřeší. "Když odejdou do jakékoliv jiné školy, stejně se tam budou muset testovat. Takže to není výhra. Akorát ti rodiče budou mít ten problém, že je někam budou muset dovážet," vysvětlil.

Jiní rodiče jsou ochotni děti nechat testovat, ale pouze pokud u toho budou přítomni. "Já dceru otestuju, ale sama. Bez mého vědomí ji nikdo testovat nebude, nebude ji testovat třetí osoba," řekla televizi Nova rozčílená maminka.

Na celý konflikt mezi maminkou a personálem školy se můžete podívat ve videu:

Odcházející učitelky se svěřily, že by ve výuce dětí rády pokračovaly, zatím ale pouze dálkově, než seženou finanční prostředky na vytvoření vhodných prostorů pro prezenční výuku. Požádaly proto rodiče a širokou veřejnost o finanční pomoc se svým projektem.

Více o konfliktu, který se odehrál v první školní den před školou ve Vraném, se dozvíte v reportáži TV Nova: