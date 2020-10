Učitelům příští rok porostou platy o devět procent, přibydou jich tisíce

O desítky miliard korun více má příští rok dostat resort školství. Většinu peněz spolkne navýšení učitelských platů. Mají také přibýt tisíce míst v regionálním školství. V pondělí to na tiskové konferenci po jedná vlády oznámila ministryně financí.

V příštím roce mají podle návrhu rozpočtu růst platy učitelům, a to o 9 procent. "Je to částka asi 13,1 miliardy korun. Přesně to odpovídá programovému prohlášení vlády," řekla v pondělí ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).



Průměrný plat učitele by se tak měl dostat na 45 450 korun. Zvyšuje se také objem peněž na platy nepedagogických pracovníků v regionálním školství, ti dostanou přidáno 4,3 procenta, průměrný plat tak bude 24 100 korun.



Příští rok má také přibýt dalších 6886 státních zaměstnanců. Z toho více než dvě třetiny míst, konkrétně 4870, připadá na místa v regionálním školství, zhruba půl na půl to mají být pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci. Dalších 1546 míst je pak vyhrazeno pro navýšení počtu příslušníků bezpečnostních sborů.



Školství má celkem dostat o 20 miliard korun více než letos. Návrh rozpočtu v pondělí schválila vláda, počítá se schodkem 320 miliard korun.

Podívejte se na záznam pondělní tiskové konference: