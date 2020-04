Účtenkovka se losovala naposledy! "Blbost od začátku," kritizuje opozice

Motivovat zákazníky, aby si brali své účtenky, a narovnat podnikatelské prostředí. I to si stát od takzvané Účtenkovky sliboval a podle ministerstva financí se to povedlo.

"Tím, že se do ní zapojilo zhruba milion, dvě stě tisíc lidí a v systému Účtenkovky bylo za tu dobu nashromážděno asi půl miliardy účtenek, tak já to jednoznačně za úspěšný projekt považuju. Peníze jsou teď potřeba na něco jiného," prohlásila ministryně financí Alena Schillerová.

Loterie byla spuštěna 1. října 2017. Mohl se do ní zapojit každý s účtenkou ze systému elektronické evidence tržeb. Opozice, která kritizuje jak EET, tak s ní spojenou Účtenkovku, je za ukončení projektu ráda.

"Od začátku to byla blbost a bylo to jen vyhazování peněz. Už přitom, když jí spustili, tak se porušovala osobní data a zároveň to nebylo ochráněné proti podvodům," uvedl poslanec hnutí STAN Jan Farský.

"Ten projekt nefungoval. Začali to hrát patologičtí hráči, přibývalo těch lidí, kteří tam sypali co nejvíc účtenek, vymýšleli si virtuální identity a místo toho, aby to sloužilo k tomu původnímu účelu, tak si myslím, že je dobře, že to ministerstvo vypnulo," doplnil poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Na podzim loňského roku se proto musela upravit pravidla a nově mohl jeden hráč zaregistrovat maximálně 500 účtenek za měsíc. Ministerstvo financí se totiž setkalo s případy hráčů, kteří za jediný měsíc registrovali tisíce účtenek.

"Dva případy zůstaly podezřelé a na ty podalo ministerstvo financí trestní oznámení, takže předpokládám, že to šetření probíhá, to už je věc orgánů činných v trestném řízení. To byly případy, kdy byly tisíce účtenek za různé přenosy energií nebo nějaké duchovní přenosy, což samo o sobě budilo velké podezření," upřesnila Schillerová.

Ministryně zároveň odmítá jakoukoliv kritiku opozice a také klesající zájem o Účtenkovku je prý v takových loteriích běžný. Slosování se měsíčně účastnilo průměrně 380 tisíc hráčů. Zatímco vůbec nejvíc jich bylo v listopadu 2017, skoro 480 tisíc, do posledního slosování v březnu se zapojilo přes 300 tisíc lidí.

Hlavní cenou bylo nové auto za milion korun anebo finanční hotovost. Ze státního rozpočtu se na ceny a provoz soutěže vyhradilo zhruba 65 milionů korun ročně. Třeba jen propagace loterie vyšla za loňský rok asi na pět milionů korun.