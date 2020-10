Udělal z prezidentského úřadu reality show! Obama se obul do Trumpa

O svém favoritovi má Barack Obama jasno. Donalda Trumpa ve funkci znovu nechce. "Žárlí na mediální pokrytí covidu. Z Bílého domu udělal horkou zónu. Pandemie by byla náročná pro každého prezidenta, ale představa, že tento Bílý dům udělal všechno, aby to úplně nezkazil, je nesmyslná. Nemůžeme si to dovolit další čtyři roky," prohlásil Obama na Trumpův účet.

Barack Obama o Trumpovi podle informací portálu Mirror mluvil během svého projevu na volebním shromáždění v Orlandu na Floridě. Obama vyzval Američany, aby svými hlasy zabránili tomu, že bude Trump znovu zvolen za prezidenta.

Rozčílila ho hlavně Trumpova reakce na koronavirovou pandemii, kterou současná prezident ve svých prohlášeních i na sociálních sítích zlehčoval, dokud sám neonemocněl. S více než devíti miliony nakažených jsou Spojené státy americké v čele žebříčku nejzasaženějších zemí světa.

Obama obvinil Trumpa z nezájmu a nekompetentnosti. "Máme prezidenta, který lže několikrát denně. Neprojevil žádný zájem dělat svou práci, pomáhat komukoli kromě sebe a svých přátel, nebo se chovat k prezidentskému úřadu jako k něčemu víc než k reality show, která mu může dát pozornost, po které touží," nešetřil kritikou a vyzýval Američany, aby šli volit.

Barack Obama vystoupil na podporu prezidentského kandidáta Joa Bidena:

Weve only got one week left in this election. Im in Orlando for @JoeBiden to get more folks to vote and use their voices to determine the direction of our country. Let's go. https://t.co/7yPen5a2bu