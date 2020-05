Velký útok na maturanty: Někdo studentům smazal důležité soubory

"Já fakt nechápu, kdo z tohohle, co má. Prostě proč? Pro mě je tohle fakt nepochopitelné, někteří jedinci by se měli jít vyšetřit, tohle může fakt udělat jen mentálně retardovaný člověk," zuří studentka Tereza. Pochopení pro jednání neznámého záškodníka nemají ani ostatní, kteří se na vypracování témat, která smazal, podíleli a hodlali z nich u maturity čerpat.

"Jednalo se o sdílený disk, který jsem vytvořil já, z vlastní iniciativy, když jsem ve skupině viděl, že lidi poptávají různé rozbory knih atd. To znamená, že k disku měl přístup každý, kdo na něj měl odkaz. Ráno po probuzení jsem zjistil, že disk je prázdný," popsal redakci TN.CZ Martin, student Střední průmyslové školy Zlín.

Jakožto vlastník maturitního google disku měl možnost se podívat do historie úprav. Tam odhalil, že někdo z ostatních uživatelů disku změnil oprávnění přístupu k souborům. Naštěstí se mu díky statusu správce podařilo napáchané škody napravit a smazání disku zvrátit. Maturitní soubory na něm byly dílem desítek žáků a nacházely se na něm stovky vypracovaných otázek a knižních rozborů.

Aby Martin předešel podobnému šoku v budoucnu, odebral všem ostatním na disku uživatelské pravomoce. Ve skupině, která má k souborům přístup, je zhruba 13 tisíc žáků z celého Česka, kteří mohou odkaz na disk rozesílat dalším. Zakladatel celé iniciativy i ti, kteří se podíleli na vypracování sdílených dokumentů, tak chtěli pomoci maturantům z celé republiky.

"Na disku je to, co kdo dal k dispozici. Například já studuju elektrotechniku, tak jsem dal k dispozici svoje maturitní otázky do elektroniky. Lidi, co studují například strojírenství, tam zase nahráli věci do strojírenství," popsal Martin, který se TN.CZ svěřil také s tím, že to nebylo poprvé, kdy se někdo rozhodl zničit žákům jejich práci.

"Krátce po založení disku nám tam začal mazat věci učitel z nejmenované fakulty v Budějovicích," připustil. Martin má dle svých slov podezření na konkrétní osobu, která soubory smazala. Má jít prý dokonce o jednoho z maturantů.