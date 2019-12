Údolí Zillertal: Čtyři obří lyžařská střediska, kam dojedete za pár hodin

Údolí Zillertal leží necelých 550 kilometrů od Prahy, pohodlně tam dojedete prakticky celou cestu po dálnici za 5-6 hodin jízdy autem (Praha, Plzeň, Regensburg, Mnichov, Rosenheim, Kufstein, Wiesing). Pro české lyžaře se jedná o jednu z nejlépe dostupných velkých lyžařských oblastí.

V samotném údolí najdete hned čtyři střediska – Hochzillertal, Zillertal Arenu, Mayrhofen a ledovcový svět Zillertal 3000. Všechna střediska stoupají do výšky přes dva tisíce metrů nad mořem, takže o sníh nemusíte mít strach už od začátku prosince, což je přesně termín, kdy oblast navštívil redaktor TN.cz.

Mnoho zábavy ale v tomto legendárním údolí objeví i nelyžaři. Namátkou můžeme zmínit 14 sáňkařských drah, zamrzlé vodopády pro horolezce, dráhu na curling, běžkařské dráhy, snowtubing nebo ledovou plochu na bruslení.

Mapy všech areálů najdete v galeriích, hodnocení skiareálu najdete na konci článku.

Hochzillertal

Hochzillertal je první středisko poměrně na začátku údolí. Dolní stanice najdete v městečkách Kaltenbach a Fügen. Hochzillertal leží ve výšce od 600 do 2350 metrů nad mořem. Celkem nabízí 90 kilometrů sjezdovek, které obsluhuje 28 moderních vleků a lanovek. Na své si zde přijdou jak rodiny s dětmi, vyznavači carvingu, tak milovníci jízdy ve volném terénu – toho zde najdete opravdu hodně a středisko je kvůli němu velmi vyhlášené (hlavně část Hochfügen). Ne náhodou zde pořádá své kempy jeden z nejlepších českých freeriderů Robin Kaleta.

Ti, kteří mají rádi široké pláně, na kterých se dá krásně krájet dlouhý carvingový oblouk, by měli určitě zkusit sjezdovky v levé části střediska pod vrcholem Wetterkreuz. Lákadlem je určitě také osvětlená červená sjezdovka číslo jedna (Stephan Eberharter Goldpiste) dolů do údolí, je otevřená každý pátek večer od ledna do března, pokud je dostatek sněhu.

V městečku Fügen přímo pod střediskem pak najdete aquapark, který nabízí širokou paletu zábavy pro všechny. Kromě dvou tobogánů má množství vířivek, sauny, solnou lázeň nebo třeba umělé vlnobití.

GALERIE: Hochzillertal 1 / 6 Zdroj: TN.cz / Štěpán Hrubý Hochzillertal - 6 6 fotografií Zobrazit celou galerii

Zillertal Arena



Druhým střediskem v zillertalském údolí je Zillertal Arena, která asi nejednoho návštěvníka překvapí svou neuvěřitelnou rozlohou - 143 kilometrů sjezdovek obsluhuje 52 lanovek a vleků. Nástupních míst do střediska je hned sedm. I zde samozřejmě najdete části, které jsou ideální pro rodiny s dětmi, nádherné a odpovídající terény ale uspokojí také náročnější lyžaře a milovníky prašanu.

Zillertal Arena se rozkládá přibližně na šesti různých vrcholcích a nabízí opravdu překrásné výhledy. Nejvyšším bodem je pak Ubergangsjoch, který dosahuje výšky 2500 metrů. Ten je zároveň klíčovým místem celé Areny, protože přes něj vede lanovka, která propojuje část střediska u Zell am Ziller se zbytkem skiareálu. Pokud fouká silný vítr, lanovka přes tento vrchol bývá kvůli bezpečnosti vypnutá, je tak dobré sledovat předpověď počasí.

Rodiny s dětmi najdou nejvíce vyžití v takzvaném "Arena Centre" nad Gerlosem, sportovnějším lyžařům naopak doporučujeme část nad Zell am Ziller a červenou sjezdovku SportAbfahrt. V městečku Zell am Ziller u dolních stanic lanovky pak najdete horskou dráhu, kterou si může užít celá rodina.

GALERIE: Zillertal Arena 1 / 10 Zdroj: TN.cz / Štěpán Hrubý Zillertal Arena - 2 10 fotografií Zobrazit celou galerii

Mayrhofen



Třetí středisko v údolí se také pyšní pořádnou rozlohou. Na "Penken" se dostanete z Mayrhofenu, Mühlbachu, Möslu, Finkenbergu a nejvýše položeného Lannersbachu. Středisko Mayrhofen se rozkládá na čtyřech kopcích, nebo hřebenech, chcete-li, a disponuje 142 kilometry sjezdovek, které obsluhuje 58 vleků a lanovek.

Centrum zde tvoří kopec Penken a údolí pod ním. Právě zde najdete jednu z nejprudších sjezdovek v Rakousku s příznačným názvem Harakiri (na mapě černá číslo 33). V údolí pod Penkenem najdete věhlasný snowpark Penken Park, kde je mnoho skokánků a zábradlíček pro milovníky freestylu.

Nad druhou stranou údolí je vrcholek Horbergjoch, kde najdete zábavní park s překážkami pro děti. Pokud je teplejší počasí a sníh není dost kvalitní, doporučujeme přejezd na část pod vrcholem Rastkogel, kde budete lyžovat ve výšce od 2000 do 2500 metrů nad mořem a podmínky tu jsou skoro vždy skvělé.

Dobrodružné povahy si zase mohou vyzkoušet dlouhý sjezd do údolí do Mühlbachu po neupravené sjezdovce číslo 30 – opět ale jen za podmínek, že je dostatek sněhu. Tento sjezd ale rozhodně nedoporučujeme začátečníkům.

GALERIE: Skiareál Mayrhofen 1 / 13 Zdroj: TN.cz / Štěpán Hrubý Mayrhofen - 2 13 fotografií Zobrazit celou galerii

Hintertux



Nejvýše položeným střediskem v zillertalském údolí je pak ledovec Hintertux. Dolní stanici najdete ve stejnojmenné vesnici úplně na konci údolí v nadmořské výšce 1500 metrů. Třemi gondolami se můžete vyšplhat až do výšky přes 3250 metrů přímo na proslavený ledovec. Tady se jako na jediném místě v Evropě snaží mít zapnuté vleky úplně celý rok. Vzhledem k nadmořské výšce ledovce se to daří. Takže na "Hinter" můžete za zábavou na sněhu vyrazit klidně třeba v červenci.

60 kilometrů sjezdovek obsluhuje 21 lanovek a vleků. Páteřní je soustava gondol, které vás dovezou až na vrchol. Počítejte s tím, že pokud budete chtít lyžovat právě na vrcholku ledovce, budete jezdit na kotvovém vleku – kvůli velké nadmořské výšce a častým silným poryvům větru se na takových místech nestaví sedačkové lanovky.

Nahoře na ledovci najdete další proslavený snowpark "Betterpark Hintertux" přímo pod vrcholkem Olperer (3476 metrů nad mořem). Pod druhým vrcholkem Gefrorene Wand (3250), kam vás doveze gondola, můžete navštívit rozlehlou ledovcovou jeskyni. O vyhlídkách z panoramatické terasy v této výšce asi není nutné se nějak zásadně rozepisovat – jsou dechberoucí.

Pokud na ledovec vyrazíte s dětmi, doporučujeme dětskou sjezdovku s překážkami u vleku Ramsmoos, případně modrou sjezdovku číslo 17, která se také nachází v pravé části areálu. Sportovní lyžař ocení náročnější terény nahoře na ledovci a pod soustavou gondol, volný terén je k dispozici pod vrcholem Großer Kaserer (3268 metrů na mořem). Za dobrých sněhových podmínek je pak možné sjet na lyžích až k parkovišti u spodní stanice sjezdovkou číslo 1.

GALERIE: Ledovec Hintertux 1 / 3 Zdroj: TN.cz / Štěpán Hrubý Ledovec Hintertux - 1 3 fotografie Zobrazit celou galerii

Hodnocení redakce TN.cz - údolí Zillertal

Dostupnost z ČR: 95 %

Kvalita areálů: 90 %

Kvalita sjezdovek: 95 %

Pro rodiny s dětmi: 90 %

Cena skipasu: 80 %

CELKOVÉ HODNOCENÍ: 90 %