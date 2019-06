Marka vyděsila hmota, která se valila lesem. Odborníci tápou

Pan Marek Husárik šel ráno do své práce v Tatranské Lomnici ve slovenských Vysokých Tatrách. Po pár metrech si všiml nějaké hmoty, která tekla po cestě. A jelikož pracuje v astronomickém ústavu, napadlo ho, že by se mohlo jednat o mimozemšťany.

"Nejdřív jsem si myslel, že je to něco z jiné planety, že je to něco mimozemského, tak to vypadalo," řekl Husárik deníku tvnoviny.sk.

Rozhodl se proto, že půjde záhadu vyřešit a šel ke hmotě blíž. Najednou se před ním objevily tisíce housenek. "Mělo to takové tři větve, každá byla přibližně padesát centimetrů dlouhá," popsal Husárik.

Ani entomolog Lubomír Panigaj tento jev v životě neviděl. "Zajímavý záběr. Na první pohled možná až trošku hrůzostrašný," uvedl entomolog. Dále dodal, že nedokáže určit, co by to mohlo být. "Pravděpodobně jsou to migrující larvy nějakého druhu much," vysvětlil.

Larvy se nejspíš vydaly na cestu za potravou. "Případně mohou migrovat na místa, kde se zakuklí a vylíhnou se z nich dospělí jedinci," dodal Panigaj. Video už dostali do rukou i další odborníci, kteří se budou snažit záhadu rozluštit.