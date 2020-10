Máme plno, hlásí nemocnice ve Zlínském kraji. Bere jen vážné případy

Okres Uherské Hradiště je momentálně koronavirem nejvíc postiženým regionem v České republice. V přepočtu na sto tisíc obyvatel už předstihl i Prahu. Nemocní zaplnili vyčleněná lůžka Uherskohradišťské nemocnice.

"Bohužel máme víc pacientů ve vážném stavu, v současné době máme deset pacientů na umělé plicní ventilaci," řekl ředitel nemocnice v Uherském Hradišti Petr Sládek. Počet hospitalizovaných i vážných případů tam stoupá několik týdnů.

Jsou mezi nimi i pacienti, kteří dostávají experimentální lék remdesivir. Jen v Uherskohradišťské nemocnici bylo k pátečnímu ránu hospitalizováno 62 pacientů pozitivních na Covid-19.

Sanitky už proto vozí nemocné i do dalších nemocnic – do Kroměříže, Zlína a Valašského Meziříčí. "Vedle Uherského Hradiště je nejvíce pacientů ve Zlíně, a to jedenáct, tři jsou ve vážném stavu, jeden z nich je na mimotělním oběhu," popsal Egon Havrlant, mluvčí Nemocnic Zlínského kraje.

Nemocnice v Uherském Hradišti už omezila některé chirurgické zákroky. Problémy jsou i jinde – třeba v jihlavské nemocnici na Vysočině, nebo v brněnské Fakultní nemocnici U svaté Anny, kde odkládají operace endoprotéz.