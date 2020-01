Chceš být zelený, nechoď na internet: Nesmazané maily energii přímo hltají!

Nemažete maily a zprávy na sociálních sítích? Pak to znamená, že necháváte uhlíkovou stopu, a to ne malou! Data uložená v serverovnách celosvětově spotřebovávají asi dvě procenta vytvořené energie.

Sociální sítě se těší velké oblibě a to včetně různých ekologických hnutí a environmentálních aktivistů. Přitom ale nesmazané zprávy nechávají uhlíkovou stopu. " Lidé mají pocit, že online komunikace je environmentálně šetrná, ovšem tak tomu není. Kdo to myslí s bojem proti změnám klimatu vážně, měl by ji používat co nejméně, ideálně vůbec," prohlásil ekonom Lukáš Kovanda.

"Každá nesmazaná e-mailová zpráva, každý status na facebooku, každá fotka na instagramu, o videích ani nemluvě, představuje nutnost využívání digitální paměťové kapacity, datového centra, a to si zase žádá napájení elektřinou, vyráběnou stále z velké části prostřednictvím neobnovitelných zdrojů energie," vysvětlil Kovanda. Průměrný uživatel využívá asi jen šest procent jím vytvořených dat.



Datová centra podle Kovandy spolykají celosvětově asi dvě procenta elektřiny, do roku 2030 to ale bude už šest procent. "Nejde o žádnou maličkost. Někteří experti připodobňují uhlíkovou stopu uchovávaných, ale nevyužívaných dat k tomu, jako bychom bez využití udržovali celé letecké odvětví," srovnal.



V roce 2018 bylo na datových serverech uloženo 33 zetabajtů dat, což je asi bilion gigabajtů. Pro srovnání, takovou velikost by měla například 66 miliard let dlouhá písnička. Z prognózy společnosti International Data Corporation vyplývá, že do roku 2025 se objem dat asi zpětinásobí na 175 zetabajtů.