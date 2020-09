Z Bečvy bude kvůli kyanidu mrtvá řeka. "Nikdo nepomohl," stěžují si rybáři

Řeka je znečištěná v úseku dlouhém 38 kilometrů. Od Choryně na Vsetínsku až po Přerov. Tam se zatím kontaminace vody zastavila. Rybáři každý den pracují na výlovu uhynulých ryb, jsou na to ale podle jejich tvrzení sami.

"My jsme to zjistili už v neděli. Okamžitě jsme to nahlásili policii. Trvalo skoro tři hodiny, než přijel někdo z ČIŽP prověřit, co se vlastně stalo. Nikdo se o situaci nezajímal. Jediný, kdo se zajímal, byl hejtman Jiří Čunek," stěžuje si Stanislav P. z Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou.

“Rozbory dvou testovaných vzorků potvrdily původní domněnku inspektorů, že látka, která se dostala do Bečvy a způsobila otravu ryb jsou kyanidy. Nyní je na inspektorech z Brna, aby se pokusili na základě odebraných vzorků identifikovat původce havárie,“ řekla mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová.

Kyanidy jsou vysoce toxické a jejich jedovatost spočívá v zablokování buněčného dýchání. V řece nejsou vidět ani cítit. Všechny ryby se udusily. Kyanid se navíc z vody těžce odbourává.

"Nikdo nám neřekl, že je v té vodě kyanid a jestli do ní můžeme, nebo ne. Brodili se tu v ní i sedmdesátiletí rybáři. Nikdo nám nepomohl. Je to selhání," dodává Stanislav.

Podle rybářů při kontaminaci uhynuly mezigenerační ryby, takže řeka bude teď na hodně dlouhou dobu mrtvá, což je podle nich nevyčíslitelná škoda. Prudkým jedem byly otráveny druhy jako je ostroretka, parma, cejn a chráněná Ouklejka pruhovaná.

V případě padlo trestní oznámení na neznámého pachatele a zabývá se jim policie a ČIŽP. Stále platí varování před odběrem vody z Bečvy, rybolovem či vstupem psů do řeky.

