400 odsouzených aktuálně nenastoupilo do výkonu trestu a skrývá se před spravedlností. Jeden z nich měl ale smůlu, policistům na Svitavsku padl do rukou poté, co začal před hlídkou ujíždět. Při jeho nebezpečné jízdě šlo několika lidem o život. Nakonec se ukázalo, že byl řidič opilý a ozbrojený.