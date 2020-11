Ukázali data z našich mobilů. Kdy je bezpečné jít na nákup či do parku?

Řada Čechů aktuálně řeší, kdy je nejlepší zajít do lékárny či supermarketu, aby to bylo, pokud možno, bez front a čekání. Výraznou nápovědou mohou být údaje, které zveřejnila společnost Google. Data ukazují, jak se během pandemie změnilo naše chování. A nechybí ani časy, kdy je v obchodech plno či naopak prázdno.

Údaje z Google Maps tak mohou pomoci při plánování cesty třeba do lékárny, na výlet do přírody nebo do restaurace. Tedy až se bary, hospody či pivnice znovu otevřou víc než jen přes výdejní okénko.

Z dat společnosti Google vyplývá, že nakupovat potraviny chodí Češi nejčastěji v pátek od 13:00 do 17:00 a dále v úterý, středu a čtvrtek kolem 15. hodiny, tou dobou je v obchodech v průměru nejvíce zákazníků.

Naopak nejprázdněji je mezi regály s jídlem a pitím ve všední dny mezi sedmou a osmou ráno. "Ve všední dny kolem osmé hodiny ranní je také nejlepší čas vydat se do lékáren. Ty jsou pak v průměru nejvíce vytížené od středy do pátku v čase 10:00 až 12:00," ukazuje analýza.

A zatímco v pracovní dny Češi věnují hodně času nákupům, o víkendech houfně vyrážejí do přírody. Parky jsou totiž nejplnější pravidelně v sobotu i neděli mezi třetí a pátou hodinou odpoledne.

Jak pandemie ovlivnila chování lidí - celá ČR:

Pokud jsou otevřené restaurace, je v nich největší nával v pátek a v sobotu kolem sedmé večer. Nejlepší čas jít se najíst bez davů je pak od pondělí do středy kolem 15. hodiny. V kavárnách je nejplněji od středy do neděle kolem třetí odpoledne, největší soukromí tu lidé naopak najdou v pondělí mezi 11. a 13. hodinou.

Data z Map Google také ukazují, že v době pandemie více Čechů sedlo do aut (nárůst o 5 procent ve srovnání se stejným obdobím loni) a také na kola (plus 3 procenta). Na frak naopak dostala chůze (mínus 19 procent) a městská hromadná doprava. U té je propad dokonce více než čtvrtinový.

Kromě dat pro celou Českou republiku zveřejnila společnost také údaje speciálně pro Prahu. Ty se od těch celorepublikových mírně liší. Například ve zdejších obchodech s potravinami je špička vždy o něco později než v ostatních prodejnách. Obyvatelé metropole také sedali od března do října do aut častěji než lidé ve zbytku republiky.

Jak pandemie ovlivnila chování obyvatel Prahy:

"Zájem o tento způsob dopravy vzrostl ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o desetinu. Naopak zájem o jízdu na kole v Praze na rozdíl od zbytku republiky klesl, a to o 18 %, o hromadnou dopravu o 28 % a o chůzi o 30 %," vyplynulo z analýzy.

