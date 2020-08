Úklid po požáru v Bohumíně potvrá řadu týdnů, několik lidí je stále v nemocnici

Byt zničený požárem je už zcela vyklizený. "Musíme dostat veškeré zplodiny ze všech koutků, ze všech stran, prostě to musíme zlikvidovat," popsal sanační mistr Miroslav Fridrich.

Byt a jeho okolí teď čistí a dává do pořádku deset zaměstnanců sanační firmy. Další pracují na chodbě. Úklidové práce budou probíhat ještě několik týdnů. V tuhle chvíli už je ale v celém domě provizorně zapojená elektrika.

I díky tomu může úklid probíhat o něco rychleji. Sanační společnost bude postupovat do nižších pater domu. V jednotlivých bytech bude likvidovat následky hašení.

"Jádra a veškerý nábytek, co je prostě poškozený vodou, to se ukládá do kontejneru samozřejmě, no a taky se to budu vysoušet a až se to vysuší, tak se opraví ," doplnil Fridrich.

Na pietní místo, které vzniklo na hřišti před panelákem, každý den přibývají svíčky, květiny a hračky.

V péči lékařů ostravské fakultní nemocnice stále zůstává ještě několik obyvatel domu. "Jeden pacient leží na jednotce intenzivní péče a dva pacienti jsou na standardních pokojích. Všichni tři pacienti jsou ve stabilizovaném stavu, mimo ohrožení života," sdělila mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

Popáleniny utrpěl i Zdeněk K., který měl podle kriminalistů byt zapálit. V úterý ho eskorta převezla do pankrácké věznice.

O nové bydlení zatím radnici požádalo šest rodin z paneláku. Další stále váhají, jestli se do domu vrátí. Na pomoc rodinám obětí a zraněných po požáru vyhlásil Moravskoslezský kraj veřejnou sbírku. Zatím se podařilo vybrat přibližně 420 tisíc korun.