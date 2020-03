Úklid v časech koronaviru: Na tato místa doma nesmíte zapomínat

Pořádně doma uklízet je teď nutné, jak kvůli riziko zavlečení nákazy, tak proto, že se kvůli zavřeným školám, nařízené práci z domova i omezení volného pohybu zdržujete více ve svých domovech. Co při úklidu nepodcenit?

Doma tráví více času nejen ti, kdo jsou v nařízené domácí karanténě, ale vlivem nařízení vlády v podstatě všichni. Proto je důležité si kolem sebe důsledně uklízet.

Nevpusťte si špínu do bytu

Důležité je neroznášet si mikroorganismy po bytě, když přijete zvenku. Ihned se zujte, svlékněte svrchní oblečení, důkladně si umyjte ruce, ideálně antibakteriálním mýdlem. Pokud nesete nějaké tašky, například s nákupem, nepokládejte je na kuchyňskou linku nebo jídelní stůl. Vše, v čem vyrázíte ven, se snažte nechávat v předsíni.

Častější úklid



Ne nadarmo se říká, že čistota je půl zdraví. Nyní to platí rozhodně, proto každý den zaměťte nebo vytřete, otřete plochy, kterých se nejčastěji dotýkáte, měňte si každý den oblečení. Nádobí myjte a uklízejte ideálně hned, nenechávejte ho stát dlouhé hodiny v odkapávači.

Svěží vzduch

Pravidelně větrejte, ideálně vícekrát za den. Využijte hezkého počasí a nechte okno otevřené klidně celý den i přes noci. Máte-li, využijte čističku vzduchu.

Kontaktní plochy

Při úklidu se zaměřte zejména na plochy, kterých se všichni členové rodiny dotýkají. To jsou kliky dveří a oken, vodovodní baterie, hlavice sprchy, záchodové prkénko a splachovadlo, madlo lednice, ale i klika vstupních dveří. Stačí je otřít vlhkým hadříkem ošetřeným dezinfekcí nebo octem, ideálně ale denně.

Ubrousky nebo hadr

V drogerii pořídíte antibakteriální ubrousky, ty jsou pro rychlý úklid praktické, ale úklid namokro bude přeci jen spolehlivější. Platí, že uklízená plocha by měla být mokrá a dezinfekci by měla být vystavena alespoň po dobu dvaceti vteřin. Pak hadříkem setřete do sucha.





Mop nebo vysavač

Úklid namokro je lepší volbou i pro povrchy. Při vysávání totiž víříte prach a s ním i nečistoty a mikroorganismy, které tak zůstávají v interiéru. Využijte buď funkce mokrého luxování, nebo raději sáhněte po mopu či koštěti a hadru. Všechny úklidové textílie také pravidelně perte na maximální možnou teplotu.

Více dezinfekce



Jen voda vás nespasí, povrchy je třeba dezinfikovat. Je jedno, zda se spolehnete na obvyklé úklidové prostředky, savo, ocet nebo ekologické přípravky, v těchto dnech jimi ale nešetřete.

Zapojte světlo

Kromě dezinfekce můžete byt dezinfikovat i pomocí UV světla, pokud máte doma tzv. germicidní svítidlo. Ultrafialové záření se používá ke sterilizaci vzduchu, kapalin a povrchů v místnostech, běžně například v operačních sálech nebo ordinacích, nyní také v prostředcích hromadné dopravy. Mívají je ale i chovatelé zvířat v teráriích, kosmetické salony, výrobci potravin, majitelé bazénů nebo hoteliéři, poptejte se mezi známými a domluvte se na půjčení. Světlo stačí zapnout a v dosahu několika metrů hubí všechny choroboplodné zárodky.

Podívejte se, jak se uklízí ve veřejné dopravě:

Skrytí škůdci

Viry a bakterie se množí i v kuchyňských utěrkách, měňte je každý den a perte na vyvářku. Můžete je nahradit i papírovými. Také mycí houbyčky měňte ideálně dvakrát týdně. Vyměňte i filtr a pytlík ve vysavači, i v něm ulpí mikroorganismy, které doma mít nechcete.

Ručníky perte častěji

Myslete i na vlastní hygienu. Ručník je ideální měnit obden, zamezte také tomu, aby zůstával dlouho vlhký, po použití ho můžete nechat usušit na slunci na balkóně. Lůžkoviny se mají měnit po týdnu až dvou, držte se nyní raději týdenního doporučení. Až se situace stabilizuje, je lepší nechat vyčistit i peřiny a matrace, případně pozvat profesionální úklidovou firmu na úklid sedačky a dalšího čalouněného nábytku.

Osobní kontakt

S jakými věcmi přicházíte během dne nejvíce do kontaktu? Jsou to rozhodně mobily, sluchátka, klíče, diář, rukojeti kabelek. Otřete je dezinfekcí a haříkem nebo alespoň dezinfekčním ubrouskem, a to každý den, nejlépe hned jak přijdete zvenku.