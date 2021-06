Úklid v obci Hrušky pokračuje. Lidé už mohou do nejpostiženějších částí

Úklidové práce pokračují i v jihomoravské obci Hrušky. Dobrovolníci už se tam dostanou i do části obce, kterou tornádo zdevastovalo nejvíce a několik dní tam nikdo nesměl.

Rozdíl je vidět na první pohled. Oproti části Hrušek, kam se dalo dostat i v minulých dnech, je to v té další opravdu hodně zničené. Tornádo odneslo střechy prakticky ze všech domů.



Na odklízení se v úterý podíleli dobrovolníci, kteří tam nesměli do doby, dokud domy neprošel statik, ale také hasiči a armáda. Na obyvatele v dané oblasti moc nenarazíte. Většina musela zpátky do práce a své domy tak lidé svěřili právě do rukou záchranných složek a dobrovolníků.



V celých Hruškách tornádo poničilo asi třetinu všech domů. Střechu odneslo například i mateřské a základní škole nebo kostelu. Živel se navíc prohnal i čtvrtí obce, kde za poslední rok vyrostly nové rodinné domy. Některé jejich majitelé dokončili jen před pár měsíci.