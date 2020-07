Hvězda seriálu Dva a půl chlapa bojuje o život, skolil ji těžký infarkt

Představitelka cynické uklízečky Berty z oblíbeného seriálu Dva a půl chlapa bojuje o život. V květnu se jí udělalo špatně a skončila v nemocnici. Tam se ukázalo, že herečka prodělala infarkt a na čtyři týdny ji zavřeli na jednotku intenzivní péče.

Zdravotní problémy Ferrelové se vlečou už od loňského prosince, kdy ji hospitalizovali s infekcí ledvin. Podle informací portálu TMZ se po infarktu přidaly i trable s dýchacím ústrojím, prý se však nejedná o koronavirus.

Z jednotky intenzivní péče už Ferrelovou propustili, musela však do léčebny dlouhodobě nemocných. Její manžel serveru řekl, že se herečka učí znovu chodit. Kvůli koronavirové epidemii ji zatím nemohl osobně navštívit.

Stav herečky by měl být stabilizovaný, není však jisté, zda se jí podaří vrátit se do normálního života. "Zabere nějaký čas, dokud se to nezlepší. Nemůžeme dělat nic, jenom čekat. Doufáme, že to bude dobré," vzkázal zdrcený manžel.

Ferrelová hrála ve všech dvanácti řadách Dva a půl chlapa, za roli Berty ji dokonce dvakrát nominovali na televizní cenu Emmy. Objevila se i v seriálu Přátelé v epizodní roli soudkyně. Je matkou jednoho vlastního a dvou nevlastních dětí.