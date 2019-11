Zaplatit za úklid, nebo hadr do ruky? Kalkulačka spočítá, co se vyplatí

Vánočním svátkům každoročně předchází obrovský shon. Kromě nakupování dárků pod stromeček řeší lidé i předvánoční úklid. Na ten ale nemají mnohdy dostatek času. Do módy se proto stále více dostávají úklidové firmy.

"Uklízíme každý den až do večera včetně víkendů, a to až do 23. prosince. Zájem je velký, lidé chtějí umývat okna, tepovat koberce, prostě klasický úklid, aby měli uklizeno do Štědrého večera," prozradila TN.cz manažerka pražské úklidové firmy Hana Anýžová.

I přes obrovský nápor ale některé úklidové firmy ještě objednávky přijímají. "Pokud ještě někdo zavolá, tak jsme schopni mu vyhovět," dodala Anýžová. Podobně hovoří také zástupci jiných společností.

Zda se vám vyplatí uklízet, nebo je lepší si objednat uklízečku, odpoví jednoduchá KALKULAČKA:

