Zásahovka dopadla dva z lupičů, kteří přepadávali domy u Prahy!

Zásahovka si pro dvojici mladíků došla v půlce května do centra Prahy. "Další z podezřelých cizinců, který se měl na této trestné činnosti také podílet, je aktuálně ve vazební věznici kvůli podobným skutkům," vysvětlila policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Podle kriminalistů měli cizinci "úřadovat" od loňského srpna až do letošního ledna. Ve středních Čechách se měli vloupat do šesti rodinných domů, na Havlíčkobrodsku do tří a na Chrudimsku do dvou. Na vyšetřování tak spolupracovali kriminalisté ze všech tří krajů a také specialisté z Kriminalistického ústavu. Dvakrát zloděje vyrušili majitelé domů.

"Pachatele zajímaly peníze, šperky, parfémy, nářadí i luxusní oblečení. Výše způsobené škody se vyšplhala přes 1,5 milionu korun," doplnila Suchánková. Nejhůř to po jejich řádní odnesl jeden dům na Vysočině - zmizely z něj věci za asi 440 tisíc a dalších 50 tisíc je škoda na zařízení a způsobená samotným vloupáním.

Při domovních prohlídkách policisté zajistili řadu věcí - například boty, mobilní telefony, paměťové karty nebo hodinky. Teď se pídí po tom, zda jde o věci z vykradených domů.

Oba cizince, pro které si došla zásahovka, policisté obvinili z krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. V případě odsouzení jim tak hrozí až osmileté vězení.

Vyšetřovatelé zároveň navrhli, aby oba Ukrajinci na soud čekali ve vazbě. Soud jim ovšem vyhověl jen u jednoho z nich, druhý je vyšetřovaný na svobodě.

