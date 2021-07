Ukrajinské vojačky na podpatcích. Veřejnost i opozice se bouří

Beze zbraně, v upnutých tričkách a na vysokých podpatcích. Tak by podle ukrajinského ministra obrany měly nově vypadat ženy v armádě. Lodičky jako součást uniformy si ukrajinské vojákyně vyzkoušely už během nácviku na srpnovou přehlídku při oslavách třicátého výročí nezávislosti.

"Pochod v lodičkách je o něco těžší než v kanadách, ale snažíme se," uvedla podle zpravodajské agentury ministerstva ArmiaInform jedna z ukrajinských vojákyň.

Jenže fotografie z nácviku na vojenskou přehlídku, které na facebooku zveřejnil ministr obrany Andrij Taran, u lidí vyvolaly spíše šok. Plány ministerstva nechat vojákyně pochodovat místo v kanadách na vysokých podpatcích kritizuje i tamní opozice.

"To, co jsme viděli na webových stránkách ministerstva obrany je totálně zvrácené. Pane ministře, vy vážně chcete, aby na třicáté výročí naší nezávislosti povinně pochodovaly v podpatcích? Doopravdy to naši armádu posune blíže ke standardům NATO?" obrátila se na Tarana místopředsedkyně sněmovny Olena Kondraťuková.

"Nerozumím tomu, proč by ministerstvo obrany mělo dávat přednost pochodování žen v podpatcích, místo aby například navrhlo neprůstřelné vesty šité ženám na míru," uvedla členka opozice Iryna Geraščenková. Ministrovi poslala na protest dámské lodičky na jehlovém podpatku s návrhem, aby v nich 24. srpna zkusil vydržet po celou dobu vojenské přehlídky.

Mezi politiky se ale našli i tací, kteří ministrův plán na novou součást úboru ukrajinských vojákyň podporují.

"Osobně považuji za normální, když ženy a dívky nosí podpatky. Jestli to armádu znepokojuje, tak berte v úvahu, že ty vojačky stále budou mít i uniformu," řekl jeden z poslanců.

Veteránka Marija Berlinská uvedla, že přehlídka by měla ukázat spíše bojeschopnost žen v armádě. Těch na Ukrajině aktuálně slouží více než 31 tisíc. Přes 4100 z nich má hodnost důstojnice.