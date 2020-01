Z trosek mizí cennosti obětí i kusy letadla. Lidé je kradou jako suvenýry!

Do Íránu vyrazil tým z ukrajinského Výzkumného ústavu forenzního vyšetřování včetně ředitele Alexandra Ruvina. Odborníci zjišťovali příčinu havárie, přesné místo pádu letadla a další důležité informace.

Na místě objevili také dokumenty, karty, tablety nebo mobilní telefony, které patřily obětem. Ústav nebyl spokojený především s nedostatečným zabezpečením trosek. "Na místě havárie jsme viděli spoustu neznámých lidí...Íránce, kteří shromažďovali věci, trosky. Sbírali je jako suvenýr," vysvětlil Ruvin ukrajinské agentuře UNIAN.

Ukrajina také obdržela konečné informace o všech svých obětech, které cestovaly v letadle. "Odborníci ministerstva vnitra v Teheránu dnes obdrželi profily DNA všech jedenácti mrtvých občanů Ukrajiny," citovala agentura Interfax oficiální prohlášení úřadu.

Ministr zahraničí Vadym Prystajko nyní jedná s Íránem o převozu obětí zpátky do jejich rodné země. "Měl jsem telefonický rozhovor s íránským ministrem zahraničí Mohammadem Džávadem Zarífem. Diskutovali jsme o repatriaci těl...," napsal ministr na twitteru.

Spoke by phone to Iranian FM @JZarif. We discussed repatriation of the bodies of the Ukrainian victims and also Ukraine's role in the joint investigation, in particular - access to the "black boxes". Our demands remain unchanged. #PS752