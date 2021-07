Úleva pro rodiny. Ministr oznámil zmírnění cestovních pravidel pro děti

Děti ve věku 6 až 12 let nejspíš nově nebudou muset absolvovat předvstupní test na covid-19 při cestě do České republiky, a to ani při návratu z vysoce rizikových zemí. Chystané zmírnění pravidel oznámil ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD), vláda by měla návrh schválit v pátek.