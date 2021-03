Úleva pro těžce zkoušenou rodinu z Brna. Lidé jí poslali statisíce korun

"Nedávno jsem byl v Brně, sešel jsem se s panem Galářem, podepsali jsme (darovací) smlouvu, popovídali jsme si a já jsem mu hned ten den odesílal peníze na účet," popsal pro TN.cz Jiří Ignác Laňka z Křesťanské policejní asociace, která sbírku pro rodinu zaštiťovala.

Vdovec, který se od tragédie stará o dvě malé děti - v kojeneckém a batolecím věku, prý hodlá poslat děkovný dopis týmu policistů, který pro rodinu sbírku zorganizoval. Dobrodinci pozůstalým celkem poslali bezmála půl milionu korun - konkrétně 480 tisíc.

"Díky sbírce od nás a od celní správy může otec celkem v klidu s dětmi být a starat se o ně bez děsivých existenčních starostí. Byl hrozně vděčný, to bylo vidět," zmínil Laňka. Podle něj vdovec už dopředu plánoval, jak s penězi případně naloží.

Celá záležitost je podle Laňky pro ovdovělého otce dvou malých dětí i po několika měsících stále velice citlivá a živá. "Bylo to zřejmé, když jsme k tomu tématu zabrousili. Když někdo říká, že si to dovede představit, i když to sám neprožil, tak těžko ví, o čem mluví," uzavírá Laňka.

