Ulice Pamplony se zbarvily krví. Při běhu z býky se zranilo 6 lidí

Šest rozzuřených býků obklopených krotkými voly se střemhlav řítí ulicí španělského středověkého města. Na své cestě nešetří nikoho. Ti, kteří nestíhají, nelítostně padají pod jejich mohutná kopyta, další nabírají býci na rohy. A to vše během pouhých dvou minut a 41 vteřin.

850 metrů dlouhá dráha začíná v jedné z centrálních ulic Pamplony a končí v aréně, která se po poledni promění v dějiště krutého tance odvážného matadora s rozzuřeným zvířetem.

Běhy s býky během devítidenních oslav svátku svatého Fermína začínají každé ráno v 8 hodin. I když zúčastnit se může kdokoli starší 18 let, mnozí účastníci nebezpečí tohoto zážitku berou na lehkou váhu.

Od roku 1911 si běhy s býky vyžádaly 16 lidských životů. I přesto si Pamplona hodlá tradici udržet, ročně se tam během svátků podívá přes milion lidí. "Přijeli jsme z Kolumbie a Mexika. Je to neskutečný večírek. Užíváme si to," pochvaloval si jeden z turistů. "Jsem nadšený! Viděl jsem to v televizi, ale naživo to je prostě výjimečné," dodal další.

I když ve Španělsku patří běh s býky i býčí zápasy k nejoblíbenějším kratochvílím, bouří se proti nim aktivisté. Upozorňují na krutost těchto zvyklostí.

Koridu, při níž matador pro potěšení publika zabodává do býka kopí a poté ho usmrtí mečem, považují ochránci zvířat za týrání. Od této nelítostné tradice tak za poslední roky upustilo už 126 španělských měst.