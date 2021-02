Nešťastný úlovek. Slavný rybář Vágner chytil malárii, leží v nemocnici

Poslední návštěva Afriky se věhlasnému rybáři příliš nevyplatila. Krátce po návratu do Česka dostal vysoké horečky a byl převezen do pražské nmocnice na Bulovce. Diagnóza zněla: malárie.



"Musím přiznat, že návrat do Česka jsem si představoval trochu jinak. Nedá se ale nic dělat. Jsem zpátky z Konga. Přivezl jsem si malárii,“ svěřuje se Vágner ve videu na své facebookové stránce. Nemoc už v minulosti několikrát prodělal.

Antimalarika podle Vágnera už začínají pomalu zabírat a jeho stav by se měl brzy zlepšit. "V průběhu třiceti minut jsem se dostal ze stavu úplné pohody až do stavu čtyřicítek horeček. Bylo mi jasné, co se děje. Přivezl jsem si malárii. Měl jsem ji sedmkrát, ale už jsem se jí dlouhé roky vyhýbal,“ dodal rybář.

I přesto považuje svou cestu do Afriky za fantastický zážitek. "Jinak musím říct, že Kongo bylo úžasné. Stálo to za to. Určitě z toho bude film, ještě se tam jednou musím vrátit,“ zakončil Vágner.

Podívejte se na vzkaz, který poslal Jakub Vágner svým fanouškům přímo z nemocničního lůžka: