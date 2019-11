Umakart, obývací stěna, plastový ubrus. Připomeňte si byty před rokem 1989!

Výročí Sametové revoluce se blíží a mnoho lidí vzpomíná na to, jak to před třiceti lety bylo. Připomeňte si, jak tehdy vypadala typická česká domácnost. Dá se říct, že většinou jedna jako druhá.

Lino, plastový ubrus a ovoce, hliníkové příbory, sifon, mléko z pytlíku anebo konzerva lančmítu. Vítejte v typické kuchyni Husákovy éry. Kdo měl našetřeno, mohl si dovolit i barevnou kuchyňskou linku! "Tahle je luxusnější, byla docela drahá, stála dohromady pět, sedm měsíčních platů," ukázal Jan Freiber, kurátor výstavy.

V koupelně a na WC nechybí tapety a kalendáře, toaletní papír, který sice moc nesaje, ale dá se přes něj skvěle obkreslovat, nebo tatramatka, která při praní zvládne doskákat z koupelny až do obýváku. Jádro? Jedině umakart!

"Prostor mezi záchodem a koupelnou je pouze z umakartových desek, vzduchotěsnost a zvukotěsnost nulová," prohlásila kurátorka Barbora Špičáková.

V obývacím pokoji nechybí koberec Kovral, sektorový nábytek zabírá stěnu obýváku po celé délce a samozřejmostí jsou výstavní kousky v prosklených vitrínách. Servis, který rodina dostala svatebním darem, svlékací skleničky nebo sbírka plechovek či lahviček od alkoholu.

Barevný televizor nebyl samozřejmostí v každé domácnosti. Nebylo ale nic neobvyklého jít se na vysílání v přezůvkách podívat večer k sousedovi na televizní zprávy, které ale tehdy byly úplně jiné.

Tehdejší domácnosti vypadaly téměř jako přes kopírák. Až na výzdobu. Kdo se chtěl lišit, musel být kreativní.

Snad jen ekologové by mohli s radostí vzpomínat na to, jak se do papírových sáčků znovu a znovu balily svačiny, kelímky od jogurtů nebo pomazánkového másla se vymývaly a používaly na kde co.